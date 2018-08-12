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"Любимый игрок в истории Вест Хэма – Паоло Ди Канио", – Ярмоленко дал экспресс-интервью клубной пресс-службе

09:00 138 Читати українською
"Любимый игрок в истории Вест Хэма – Паоло Ди Канио", – Ярмоленко дал экспресс-интервью клубной пресс-службе
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал клубным журналистам о вещах, которые ему нравятся.

Какая твоя любимая еда?

Борщ – это украинское блюдо. Это как суп в Англии.

Что смотрю по телевизору?

Я люблю комедийные телепередачи.

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Какую музыку слушаю?

На самом деле, я слушаю все. Сегодня это может быть поп, завтра – хип-хоп.

Fortnite или FIFA?

Для меня – FIFA. Я пробовал играть в Fortnite, но эта игра не для меня.

Фото, которое значит много для тебя?

Вот это (показывает фото сыновей. – прим. Футбол24). Это действительно очень важная фотография для меня.

Любимый игрок в истории Вест Хэма?

Думаю, что это Паоло Ди Канио.

Моя лучшая характеристика?

Улыбка. Я улыбаюсь везде и всегда.

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Мой топ-5 игроков?

Роналдинью, Зеедорф, конечно, это Шевченко, Тимощук и украинский голкипер Шовковский.

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