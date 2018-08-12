"Любимый игрок в истории Вест Хэма – Паоло Ди Канио", – Ярмоленко дал экспресс-интервью клубной пресс-службе

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал клубным журналистам о вещах, которые ему нравятся.
Какая твоя любимая еда?
Борщ – это украинское блюдо. Это как суп в Англии.
Что смотрю по телевизору?
Я люблю комедийные телепередачи.
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Какую музыку слушаю?
На самом деле, я слушаю все. Сегодня это может быть поп, завтра – хип-хоп.
Fortnite или FIFA?
Для меня – FIFA. Я пробовал играть в Fortnite, но эта игра не для меня.
Фото, которое значит много для тебя?
Вот это (показывает фото сыновей. – прим. Футбол24). Это действительно очень важная фотография для меня.
Любимый игрок в истории Вест Хэма?
Думаю, что это Паоло Ди Канио.
Моя лучшая характеристика?
Улыбка. Я улыбаюсь везде и всегда.
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Мой топ-5 игроков?
Роналдинью, Зеедорф, конечно, это Шевченко, Тимощук и украинский голкипер Шовковский.