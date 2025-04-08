Боуэн (по центру) с партнерами по Вест Хэму / John Walton/PA Images via Getty Images

После кризиса в атаке, обусловленной низкой результативностью Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса в текущем сезоне, Ливерпуль планирует усилиться на трансферном рынке.

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Одним из главных кандидатов на переезд на Энфилд стал Джаррод Боуэн из Вест Хэма, сообщает журналист Мик Браун из Football Insider.

28-летний англичанин, который успел поиграть с Андреем Ярмоленко, может стать альтернативой Александру Исаку, за которого Ньюкасл требует космические 150 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что в 2023 году гол Боуэна в финале Лиги конференций против Фиорентины (2:1) принес "молоткам" первый большой трофей с 1980 года. Экс-наставник Ливерпуля Юрген Клопп неоднократно называл Джаррода своим любимым игроком из всех футболистов команд соперников.

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