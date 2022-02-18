Пол Гаскойн – одна из наиболее знаковых фигур английского футбола. Звездный хавбек был невероятно талантлив, но характер и вредные привычки не дали ему достичь высот.

Уже с рождения звезды готовили малышу неординарную судьбу. Его родители очень любили "битлов", поэтому имя мальчика выбирали, ориентируясь на кумиров. Между Маккартни и Ленноном мать Кэрол выбрала первого, поэтому парень получил имя Пол.

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Детство Гаскойна было не из легких и сказочных. Мать убирала в парикмахерской за 1,5 фунта стерлингов в неделю, а папа все силы оставлял на стройке, где подавал раствор. Со временем у пары родились еще дети, поэтому Кэрол пришлось работать сразу на нескольких работах.

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Мы не голодали, но не страдали от излишеств. Все четверо детей ходили в ванную вместе и там стирали свою одежду. У каждого из нас был только один комплект одежды, поэтому мама потом пол ночи сушила и гладила его, а утром мы одевались в чистое, – когда-то вспомнит Пол.

Футбольный мяч стал лучшим другом Пола, как только он научился ходить, то есть с 9 месяцев. Иоганн Кройф сразу стал кумиром парня, а гул трибун "Сент-Джеймс Парка" заставлял мечтать о Ньюкасле.

Как только Полу стукнуло 12, скауты разных клубов начали осаду дома Гаскойнов. Пол был упрям – он хотел только в Ньюкасл. Когда скауты "сорок" пришли, Гаскойн-старший, открыв дверь, сразу спросил: "Ну и где вы, черт возьми, так долго были?".

Прогресс Пола в академии Ньюкасла был прекрасен, и уже в 16 лет он подписал с клубом первый профессиональный контракт. Его поставили играть за дубль, а зарплата составила 25 фунтов стерлингов в неделю. Здесь уже он получил свое прозвище – наставник "молодежки" назвал его Газзой.

Всего год нужен был таланту, чтобы стать лидером дубля, дебютировать за главную команду и завоевать с дублем Кубок Англии. Перед 18-летием Полу предложили новый контракт с зарплатой 120 фунтов в неделю. Гаскойн поставил подпись без раздумий – его мечта сбылась.

Впрочем, амбициозный хавбек провел на "Сент-Джеймс Парке" не так много времени. Он быстро стал одним из лидеров и завоевал место в составе "молодежки" сборной Англии, но этого Гаскойну было мало – хотелось трофеев. С Ньюкаслом, который мог рассчитывать только на середину таблицы, медали не примеряешь.

За Полом охотились Терри Венейблс из Тоттенхэма и Алекс Фергюссон из Манчестер Юнайтед. Гаскойн сообщил Ферги, что едет отдыхать, а сам тем временем провел встречу с боссами "шпор" и подписал контракт. Эту обиду сэр Алекс не простит ему никогда.

Адаптация на "Уайт Харт Лейн" прошла очень хорошо – удачные матчи Газза праздновал шумными гуляниями и морем алкоголя. Боссам клуба не нравилось такое поведение лидера, но Пол приносил на поле слишком много пользы, поэтому расторгать контракт с ним никто не собирался.

Главный тренер "Трех львов" Бобби Робсон закрыл глаза на гулянье Пола и вызвал его в национальную команду на ЧМ-1990. Гаскойн отыграл все матчи без замен, особенно не выделяясь. В перерыве между матчами он себе не изменял и регулярно нарушал режим. Робсон терпел – команде не нужны скандалы. Англия дошла до полуфинала, где в серии пенальти проиграла ФРГ. Гаскойн от отчаяния расплакался прямо на поле, что растрогало фанатов и сделало его национальным героем.

Сыграть за сборную Полу придется через 6 лет на домашнем Евро. Судьба Англии была такой же – проигрыш Германии в полуфинале. Больше Газза футболку сборной не одевал.

Победа Тоттенхэма в Кубке Англии стала для Пола трагедией. Фантастический матч в 1/2 финала против Арсенала перечеркнула тяжелая травма колена в финале. За вручением кубка "шпорам" Пол наблюдал по телевизору в больнице. На футбольное поле он не мог выйти целых полтора года.

Победа в Кубке не покрыла финансовые проблемы "шпор" – клуб начал распродавать лидеров. Гаскойн стал целью Лацио. Римляне проявили невероятную выдержку, выждав, пока футболист залечит травму. После долгого пребывания вне поля Гаскойн уехал покорять Италию.

Темперамент и проделки Гаскойна понравились тифози – трибуны обожали звездного британца. К сожалению, сказка была не слишком длинной. После двух неплохих сезонов на одной из тренировок Гаскойн пошел в подкат против Алессандро Несты и сломал ногу. Жесткий Зденек Земан, возглавивший "орлов", не собирался терпеть травмированного пьяницу – Гаскойну пришлось принять предложение Рейнджерс из Глазго.

В Шотландии дела пошли хорошо: чемпионство, победа в Кубке, Лига чемпионов. Газза стал безоговорочным лидером на поле, но вне его футболист переживал драму. Неудачный брак сильно ударил по его душе, и кроме алкоголя звезда подсел на антидепрессанты. Ничего хорошего такой "дуэт" принести не мог.

Возвращение в Англию ситуацию не улучшило. Мидлсбро должен был стать новой страницей жизни, поэтому Пол лег в клинику и на время завязал с выпивкой. Удачный сезон завершился празднованием – сдержать себя Полу не удалось

Реанимировать карьеру звезды пытался Эвертон, но постоянные гуляния и пьянки сделали Пола лишь бледной тенью того, кого любили трибуны и ради которых партнеры были готовы умереть на поле. После короткого периода в Бернли Гаскойн решил попробовать себя в роли играющего тренера китайского Гансу Тианма. Восхищения эта история не вызывала ни у кого.

В 2004 году Гаскойн вернулся на Туманный Альбион и принял предложение Бостон Юнайтед из Линкольншира. Несколько матчей – и он принял решение завершить карьеру. Образ жизни дал о себе знать, поэтому ему не осталось ничего, кроме как написать свою скандальную автобиографию. Она сразу стала бестселлером и получила награду "Лучшая спортивная книга года". Со временем Гаскойн таки поборол свою алкогольную зависимость, но фантомная боль из-за упущенных возможностей останется с ним на всю жизнь.