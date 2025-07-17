– Александр Григорьевич, Любенович покинул Ворсклу перед началом сезона. В прошлом году он должен был возглавить Ингулец, но этого так и не случилось. Время уже прошло, то, может, расскажете, что тогда произошло?

– Любенович в футболе – это как Тимошенко в политике. Та – проблема в политике, а этот – в футболе. Дайте Тимошенко должность премьер-министра и она начнет говорить, что Зеленский – это лучший президент, а без должности ей все не так.

Я разговаривал с руководством Ворсклы, когда они приезжали к нам на "товарняк", и могу сказать, что в полтавском клубе произошла такая же ситуация с Любеновичем, что в свое время у нас в Ингульце.

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– Так что тогда случилось с Любеновичем в Ингульце?

– Мы с ним уже обо всем договорились, я ему давал добро на всех футболистов, которых он хотел. Единственный вопрос, который оставался – это зарплата. Я ему говорил: "Давай обсудим финансовые условия. Сколько ты хочешь получать?" Любенович отвечал: "Александр Григорьевич, зарплата для меня вообще не важна. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не переживайте".

Время идет, я ему говорю: "Приезжай, заключим контракт". – "Я сейчас за границей". Я спрашиваю: "Я могу объявлять тебя главным тренером Ингульца?" На что он ответил: "Конечно! Мы обо всем договоримся, зарплата не важна". Тут бац! Остается два дня до начала чемпионата, мне звонит Любенович и начинает рассказывать, сколько он хочет денег получать. Когда я услышал сумму, у меня аж глаза на лоб вылезли, чуть косоглазие не получил.

Я говорю: "Ну как так? Мы же с первого дня все обсудили". – "Нет! Я за такие деньги работать не буду". Вот точно такое же произошло в Ворскле. У Любеновича есть такая "фишка", что он не говорит сначала, сколько хочет получать. Он все оставляет на самый конец, думая, что потом выхода у руководства клубов уже не будет. Но выход есть всегда, – рассказал Поворознюк в интервью Sport-express.ua.

Напомним, Желько Любенович подтвердил, что причиной его скорого ухода с поста главного тренера Ворсклы стали угрозы со стороны агентов, которые привели его в клуб. Из-за этого специалист даже покинул Украину.

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