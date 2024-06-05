– Желько, у вас остается год контракта с Минаем. Что дальше?

– Да. Я планирую сборы, ищем новых футболистов. Возможно, кто-то обратит на меня внимание, чтобы пойти на повышение. Не могу сказать на 100%, что останусь в Минае.

Вакула и еще десяток игроков – Любенович назвал футболистов Миная, которых не хочет тренировать в Первой лиге

– На вас выходили с предложением?

– Вариантов пока что нет

– Что вы можете рассказать о планах Миная на межсезонье?

– Команда будет готовиться в Ужгороде. Планируем сыграть 8 спаррингов, есть договоренности по соперникам. Сыграем с Металлистом, Ворскла дала согласие, с Карпатами или у нас, или во Львове, – сказал Любенович в комментарии Українському футболу.

Напомним, Минай по итогам сезона набрал 25 очков, занял предпоследнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и новый розыгрыш начнет во втором по силе дивизионе.

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