Любенович стал помощником тренера Зари U-19

Бывший игрок Зари Желько Любенович стал частью тренерского штаба молодежной команды луганского клуба.

Желько Любенович работать в тренерском штабе Зари U-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что Любенович течение шести сезонов защищал цвета "черно-белых", и провел в футболке Зари 164 матча. В последнее время серб работал в структуре клуба тренером-селекционером.

Напомним, Заря ушла на зимний перерыв в УПЛ на 3 месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году Заря сыграет 22 февраля против Мариуполя.

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