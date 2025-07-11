Главный тренер Ворсклы Желько Любенович покинул должность всего через 17 дней после назначения. По инфомации UA-Футбол, причиной стала существенная разница в видении развития команды между тренером и руководством клуба из Полтавы.

Любенович покинул Ворсклу всего через 17 дней после назначения главным тренером – клуб официально объяснил причину

Отмечается, что владельцы клуба настаивали на работе с молодыми игроками и свободными агентами с минимальными зарплатами, стремясь формировать состав, который можно будет выгодно продавать в будущем. Зато Любенович имел амбициозные планы быстрого возвращения Ворсклы в УПЛ и настаивал на серьезных трансферных сделках, предоставив собственный список потенциальных новичков. Однако его предложения не были поддержаны руководством.

Напомним, Ворскла объявила о назначении сербского специалиста 24 июня. Любенович говорил, что руководство клуба гарантировало финансирование, однако позже появилась информация об уходе сразу 20 игроков. Следующую кампанию Ворскла начнет в Первой лиге после неожиданного поражения от Кудривки в переходных матчах.

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