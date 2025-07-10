“Желько Любенович больше не главный тренер Ворсклы. Как стало мне известно, это решение было принято вчера. А уже сегодня наставник попрощался с коллективом.

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Уже завтра Ворскле пообещали представить следующего главного тренера. Напомню, Любенович на этой должности продержался меньше месяца", – сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Ворскла подтвердила молниеносную отставку главного тренера. Желько Любенович сообщил клубу о желании покинуть Полтаву "по семейным обстоятельствам".

Руководство Ворсклы с пониманием отнеслось к ситуации. Стороны пожали руки и пожелали друг другу дальнейших успехов. Имя нового главного тренера мужской команды обещают озвучить уже в ближайшее время.

Напомним, Ворскла объявила о назначении сербского специалиста 24 июня. Любенович говорил, что руководство клуба гарантировало финансирование, однако позже появилась информация об уходе сразу 20 игроков. Следующую кампанию Ворскла начнет в Первой лиге после неожиданного поражения от Кудривки в переходных матчах.

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