– Чем занимаетесь в период творческого отпуска?

– Нахожусь в родном Белграде. Слежу через интернет за чемпионатом Украины, а за матчами чемпионата Сербии наблюдаю вживую, посещая стадионы.

Минай официально представил нового главного тренера после увольнения Любеновича

Буквально позавчера ездил за 70 километров от Белграда, где смотрел матч первой лиги Раднички (Сремска Митровица) – Словен (Рума). Поединок этих команд был интересен тем, что во второй из них работает мой друг Деян Радженович, к тому же, это было Сремске дерби. Сыграли 1:1. К сожалению, Словен не забил пенальти на 90+5-й минуте..

– Ищет ли ваш агент вариант для трудоустройства?

– А с чего вы взяли, что у меня есть агент? У меня его не было и нет. Приходилось слышать, вроде бы моими делами занимается один известный агент, но это полная чушь. Я работаю без агентов, подтверждением чему является мое появление в Минае, куда был приглашен руководством клуба. В настоящее время я свободен и открыт к предложениям.

– В Украине были давно?

– В конце февраля. Был в столице на дне рождения друга. Тогда удалось побывать на двух матчах – Оболонь – Ворскла и Динамо – Карпаты. С тех пор в Украине не был. Но уже успел соскучиться. Украина для меня – вторая Родина. В этой стране я состоялся как футболист, получил неповторимые эмоции от тренерской деятельности. С болью слежу за событиями, происходящими на украинской земле. Желаю, чтобы ужасы войны прекратились как можно быстрее и в Украину вернулся мир, – сказал Любенович в интервью Sport.ua.

Напомним, что в январе этого года Любенович покинул пост главного тренера Миная.

Минай сенсационно уступил аутсайдеру Первой лиги благодаря чудо-голу, Мариуполь проиграл экс-тренеру сборной Украины