"Мне не хотелось бы, чтобы Сербия встретилась с Украиной. Было бы идеально, если бы сербская сборная осталась в группе А и в нее же вошла украинская, одолев другого соперника, который выпадет ей по жребию. По моему мнению, наиболее подходящим вариантом для Украины в плей-офф будет Шотландия.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций: сборная Украины получит соперника – онлайн-трансляция

Насколько я помню, в одном из последних матчей между этими соперниками сборная Украины выиграла на Хэмпден Парк в Глазго со счетом 3:1. Это был полуфинальный поединок плей-офф чемпионата мира 2022 года. На мой взгляд, остальные возможные соперники украинцев сильнее Шотландии", – поделился Любенович в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины завоевала право бороться за выход в высший дивизион Лиги наций. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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