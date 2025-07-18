Владелец Ингульца Александр Поворознюк рассказал, почему сербский специалист Желько Любенович в свое время так и не возглавил петровскую команду.

– Какую же зарплату Любенович хотел получать в Ингульце?

– У меня он хотел получать 200 тысяч гривен в месяц и чтобы его помощники зарабатывали 180 тысяч. Хотя Лупашко в Ингульце работал за 80 тысяч гривен, а его ассистенты получали 60 тысяч.

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Я Любеновичу предложил такие же условия, которые были у Лупашко, и сказал: "Я не могу поднять тебе зарплату в три раза". Любенович заявил, что за такую зарплату к нам не поедет, даже договариваться не захотел, хотя до этого говорил, что "деньги не проблема" и для него главное "показать результат". Его любимая фраза, которая меня бесит: "Мы всегда договоримся. Дело не в деньгах". А в итоге захотел 200 тысяч за два дня до начала чемпионата!

К слову, я договорился с Пересоляком (владелец Миная, – прим.), чтобы он Любеновича бесплатно отпустил в Ингулец. Валера без проблем пошел навстречу. А не так, как рассказывал потом Любенович – что его клуб не отпускал, или что агенты угрожали. Мы с ним просто не сошлись по зарплате.

– А какую же зарплату Любенович получал в Минае?

– 50 тысяч гривен, – рассказал Поворознюк в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне в украинском футболе разразился громкий скандал: тренер Ворсклы Желько Любенович покинул полтавский клуб уже через 17 дней после своего назначения, обвинив агентов в угрозах в свою сторону. Сербу даже пришлось покинуть Украину, чтобы избежать неприятностей и расправы из-за нежелания выполнять указания футбольных махинаторов.

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