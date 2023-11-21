"Я успокоился с началом первой тренировки. Хотя ожидаю, что в день матча адреналин снова повысится. Все-таки это особенная для меня лично игра по двум причинам.

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Во-первых, дебютный матч в качестве главного тренера Миная. Во-вторых, все знают, кто тренирует Кривбасс. Для меня это по-настоящему принципиальный матч.

Я очень рад, что снова увижусь с Юрием Николаевичем и всем его тренерским штабом. Мы поддерживаем связь, поэтому я буду счастлив этой встрече. Но надеюсь, что после завершения матча радоваться буду я", - цитирует Любеновича сайт Миная.

Напомним, Любенович провел под руководством Вернидуба в Заре 164 матча, забил 27 голов и оформил 21 ассист.

Стоит отметить, что Минай занимает последнее место УПЛ. Закарпатцы набрали всего 6 очков в 14-ти матчах, не одержав ни одной победы.

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