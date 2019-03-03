Лёв заявил, что основным вратарем сборной Германии вместо Нойера может стать тер Штеген

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген может стать основным вратарем в национальной команде.

"Слова тер Штегена о желании стать первым голкипером сборной Германии абсолютно нормальны. Он не пытался задеть Мануэля Нойера или тренерский штаб. Марк сформулировал свои амбиции, и был абсолютно прав, потому что в последние годы он демонстрирует отличные результаты.

Тер Штеген признался, что хотел покинуть Барселону

Рады, что у сборной Германии есть два вратаря мирового уровня. В прошлом году я сказал, что Нойер будет основным голкипером сборной еще и потому, что он наш капитан. Но в этом году будет небольшой перезапуск. Марк получит шанс в отборочном турнире Евро-2020", – цитирует Лева Goal.com.

В нынешнем сезоне тер Штеген провел за Барселону все 26 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 25 голов.

Рамос против Месси – "была кровь на губах": уволенный из Реала тренер и экс-судьи – за удаление, или Месть за Лео