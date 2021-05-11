Главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв лично позвонил Мюллеру, предложив вернуться в сборную Германии, утверждает Bild.

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Напомним, после провала команды на чемпионате мира в России Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать в состав Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

Позже специалист сообщил, что готов рассмотреть вариант возвращения опытных игроков в сборную Германии. Похоже, на камбэк стоит рассчитывать только Мюллеру. 19 мая Йоахим Лёв должен объявить заявку на Евро-2020, в которую попадут 26 футболистов.

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