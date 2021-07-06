61-летний специалист попал в шорт-лист кандидатов, сообщает Чемпионат.

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Конкурентами Лёва в борьбе за кресло коуча сборной России являются еще два иностранца. Российские тренеры вроде Семака, Слуцкого и Карпина отказались от должности. Одним из претендентов на роль тренера сборной также якобы является экс-главный тренер Челси и ряда других команд Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, что Йоахим Лёв после вылета с Евро-2020 покинул сборную Германии. Во главе Бундестим он работал с 2006 года и завоевал с национальной командой ряд наград, в частности, Кубок мира-2014.

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