Лёв пообещал угостить Мюллера пивом за юбилейный матч в сборной Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв позволяет своим подопечным иногда нарушать дисциплину.

Форвард Баварии и сборной Германии Томас Мюллер провел 99 поединков за национальную команду.

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Главный тренер Бундестима Йоахим Лёв пообещал поздравить юбиляра и угостить его пивом.

"Томас заслуживает огромного уважения. Он почти не травмировался, всегда в строю. Он сильно работал на благо национальной команды. Если завтра он сыграет свой сотый матч за сборную, я оплачу ему пшеничное пиво", – цитирует Лева в Twitter Bayern&Germany.

Следующий поединок Германия проведет против сборной Нидерландов в рамках Лиги наций. Матч состоится 19 ноября, начало в 21:45.

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