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Лёв пообещал угостить Мюллера пивом за юбилейный матч в сборной Германии

17:38 37 Читати українською
Лёв пообещал угостить Мюллера пивом за юбилейный матч в сборной Германии
Томас Мюллер и Йоахим Лёв / Фото Reuters

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв позволяет своим подопечным иногда нарушать дисциплину.

Форвард Баварии и сборной Германии Томас Мюллер провел 99 поединков за национальную команду.

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Главный тренер Бундестима Йоахим Лёв пообещал поздравить юбиляра и угостить его пивом.

"Томас заслуживает огромного уважения. Он почти не травмировался, всегда в строю. Он сильно работал на благо национальной команды. Если завтра он сыграет свой сотый матч за сборную, я оплачу ему пшеничное пиво", – цитирует Лева в Twitter Bayern&Germany.

Следующий поединок Германия проведет против сборной Нидерландов в рамках Лиги наций. Матч состоится 19 ноября, начало в 21:45.

Германия досрочно вылетела в дивизион B Лиги наций

Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
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Лига наций Йоахим Лёв Йоахим Лёв Германия - Нидерланды Томас Мюллер Томас Мюллер Германия
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