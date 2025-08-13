Йоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана, информирует Bild. Футбольная ассоциация Узбекистана действительно направляла запрос относительно 65-летнего специалиста – в процессе также было задействовано посольство Узбекистана в Берлине.

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира

Лев несколько дней серьезно обдумывал предложение, но в итоге решил "вежливо отказаться".

Сборная Узбекистана квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда впервые в своей истории сыграет на Мундиале.

Напомним, что Лёв привел сборную Германии к победе на ЧМ-2014.

