Лёв получил предложение от сборной Узбекистана – он уже дал ответ
Сборная Узбекистана хотела видеть Йоахима Лёва своим главным тренером.
Йоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана, информирует Bild. Футбольная ассоциация Узбекистана действительно направляла запрос относительно 65-летнего специалиста – в процессе также было задействовано посольство Узбекистана в Берлине.
Лев несколько дней серьезно обдумывал предложение, но в итоге решил "вежливо отказаться".
Сборная Узбекистана квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года. Команда впервые в своей истории сыграет на Мундиале.
Напомним, что Лёв привел сборную Германии к победе на ЧМ-2014.
