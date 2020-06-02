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"Лёв очень четко определился со своим решением": менеджер сборной Германии – о возвращении Мюллера

21:15 12 Читати українською
"Лёв очень четко определился со своим решением": менеджер сборной Германии – о возвращении Мюллера
Томас Мюллер / Getty Images

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф однозначно прокомментировал шансы форварда Баварии Томаса Мюллера возобновить свои выступления в составе команды.

"Я очень рад за Томаса, он так хорошо играл в последнее время. Но Йоги (главный тренер Германии Йоахим Лёв – прим.) Очень четко определился со своим решением.

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Он хочет остаться с игроками, которых вызывал в последний раз и которые нас убедили. Я думаю, что все должны признать – он принял непростое решение, однако остается на своем, доверяя молодым игрокам", – заявил Бирхофф в комментарии Kicker.

Напомним, Мюллер, Боатенг и Хуммельс не играют за сборную с марта прошлого года. Статистика форварда Баварии – 16 ассистов и 7 голов в 29 матчах Бундеслиги 2019/20.

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Оливер Бирхофф Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария Германия Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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