"Лёв очень четко определился со своим решением": менеджер сборной Германии – о возвращении Мюллера

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф однозначно прокомментировал шансы форварда Баварии Томаса Мюллера возобновить свои выступления в составе команды.

"Я очень рад за Томаса, он так хорошо играл в последнее время. Но Йоги (главный тренер Германии Йоахим Лёв – прим.) Очень четко определился со своим решением.

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Он хочет остаться с игроками, которых вызывал в последний раз и которые нас убедили. Я думаю, что все должны признать – он принял непростое решение, однако остается на своем, доверяя молодым игрокам", – заявил Бирхофф в комментарии Kicker.

Напомним, Мюллер, Боатенг и Хуммельс не играют за сборную с марта прошлого года. Статистика форварда Баварии – 16 ассистов и 7 голов в 29 матчах Бундеслиги 2019/20.

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