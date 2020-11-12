"Мы, вероятно, никогда не выйдем на матч с таким же стартовым составом. Впрочем, ребята смогли показать себя, поэтому все могут быть довольны. Германия хорошо выступила в первом тайме, но во втором мы должны были сделать счет 2:0. Были, конечно, и некоторые ошибки, но в целом рад, что мы уберегли счет 1:0.

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Иногда нам не удавалось сконцентрироваться. В первом тайме мы были лучше, как в комбинациях у ворот, так и по количеству ударов. Я очень рад, что Филипп Макс так хорошо сыграл, а также отметился Вальдшмидт. Я думаю, что в целом вы можете быть довольны новичками. Отмечу, что в первой половине у нас была более качественная игра из-за присутствия на поле Гюндогана.

Понятно, что турнирная составляющая в Лиге наций имеет определенное значение. Конечно, хочется выиграть – шансы еще есть. Матч против Украины будет решающим. Если мы победим, то у нас будут хорошие шансы на итоговый успех", – цитирует Лева allgemeine-zeitung.de.

Напомним, что матч 5-го тура Лиги наций состоится уже 14 ноября во Германии. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих команд по 6 очков, что на один пункт меньше, чем у Испании.

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