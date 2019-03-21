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Лёв: Мы были неэффективны, но порадовал менталитет

12:53 25 Читати українською
Лёв: Мы были неэффективны, но порадовал менталитет
Йоахим Лёв / Reuters

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ничейный результат против сборной Сербии.

Товарищеские матчи
Германия
1
1 : 1
1
Сербия
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Горецка
 
Лука Йович 12’
Милан Павков 94’

"Было стыдно уступать большую часть матча. Можно сказать, что мы не совсем приспособились к команде, которая так глубоко защищалась. Нам не хватало химии.

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Во втором тайме мы увеличили темп и создали больше шансов, но в итоге мы не были достаточно еффективно. Такой опыт на подобном уровне может быть частью процесса обучения. Менталитет меня сегодня порадовал", – цитирует Лёва официальный сайт немецкого футбольного союза.

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Напомним, что матч Германия – Сербия завершился со счетом 1:1, а немецкие болельщики перед стартовым свистком красиво попрощались с бывшими игроками сборной.

Теги
Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв Товарищеские матчи Германия - Сербия
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