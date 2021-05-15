Наставник сборной Германии Йоахим Лёв близок к тому, чтобы вернуться в турецкую Суперлигу.

Как известно, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после завершения чемпионата Европы покинет Бундестим после 15 лет пребывания в должности. Его преемником станет нынешний наставник Баварии Ханс-Дитер Флик.

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61-летний специалист заверил, что хочет продолжать тренировать, поэтому в прессе сразу появились слухи о будущем Лёва. Одним из фаворитов на подписание именитого немца является Фенербахче, сообщает Sportbuzzer.

Президент турецкого клуба Али Коч, помимо прочего, хочет пригласить Йоахима, чтобы обеспечить себе очередное переизбрание в должности. К слову, Лёв свое время уже работал с "желтыми канарейками" – в сезоне 1998/99 он финишировал с командой третьим в турецкой Суперлиге. Также он в течение трех месяцев тренировал Аданаспор.

Напомним, сейчас Фенербахче тренирует Эмре Белозоглу, который завершил карьеру футболиста год назад. Он заменил в марте Эрола Булута.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и в 2014 году сумела стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером мундиаля.

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