Лёв больше не будет вызывать в сборную Германии трех многолетних лидеров команды

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, что не будет вызывать в сборную трех игроков.

"Этот год станет новым стартом для сборной Германии, и мы хотим начать с кардинальных изменений. Жером Боатенг, Матс Хуммельс и Томас Мюллер не попали в состав сборной в прошлом году и я объяснил им, что больше не планирую вызвать их в сборную.

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Это одно из моих решений по плану реформирования команды. Я сообщил им об этом в понедельник, во время личной встречи в Мюнхене. Считаю это правильным шагом, ведь мы хотим сделать для сборной Германии новое лицо", – цитирует Лева Bild.

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К слову, Боатенг выступал за сборную Германии с 2009 года, Мюллер и Хуммельс – с 2010. Все трое победили с национальной командой на чемпионате мира 2014.