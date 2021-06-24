Германия была в считанных минутах от вылета с Евро, но все же сумела спастись от поражения в матче против Венгрии благодаря голу Горецки на 84-й. Команда Йоахима Лёва, который покинет сборную после чемпионата, в 1/8 финала сыграет с Англией.

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"Мы продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки. Было приятно смотреть на то, как мы отчаянно боролись, пока не сравняли счет. Это был очень нервный матч. Мы знали, что Венгрия будет бороться изо всех сил. Я счастлив, что Германия вышла из группы.

Все "маленькие" команды вкладывают титанические усилия и хорошо защищаются. Сборная Венгрии на своей половине поля отрабатывала вдесятером, и терять ей было нечего. Здорово, что мы прошли дальше из этой сложной группы. Впереди нас ждет матч со сборной Англии", – цитирует Лёва официальный сайт УЕФА.

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