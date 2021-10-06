"Мне адаптация не нужна была. Некоторых ребят знал, также хорошо знаком с главным тренером и его помощниками. Поэтому мне хватило недели, от силы две. Тем более, что это Первая лига и уровень здесь хуже, чем в чемпионате Хорватии. Мне уже 32 года, я не молодой футболист, поэтому адаптация сильно и не нужна была.

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Здесь играет Паша Пашаев, это мой кум. Мы с ним дружим всю футбольную карьеру. Плюс здесь такие футболисты, как Станислав Кулиш, мы с ним были вместе в Металлисте, Сергий Косовский – сын известного футболиста Виталия Косовского. Здесь классная команда и дружный коллектив. Поддерживаю форму, тренируюсь, выкладываюсь на сто процентов. Буду помогать молодым ребятам, которые только начинают свой футбольный путь. Честно говоря, то не жалею. Я буду отдавать себя полностью, а дальше посмотрим, как будет.

Честно скажу, что я в 32 года как футболист стал еще краше, мне так кажется. Стал более опытным и сильным за эти пять лет в Хорватии. Я еще в хорошей форме. Если не будет серьезных травм, то еще три-четыре года можно играть на высоком уровне. Я хорошо чувствую себя физически и психологически. Поэтому три года точно я смогу играть на качественном уровне. Не знаю, где это будет, в Украине или где-то за границей, посмотрим. Честно, то не хочу ничего загадывать наперед. Все возможно, посмотрим сейчас вот эти два-три месяца, как будет дальше. Никто не знает, но я такие варианты не исключаю", – цитирует Лёпу Meta-Ratings.

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