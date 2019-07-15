Лэмпард выделил трех молодых футболистов Челси

Новый главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассказал о молодежи "синих".

"Всем необходимо произвести впечатление, и это наиболее важный аспект. Безусловно, всем будет предоставлен шанс, важно только правильно им распорядиться.

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Многое уже говорилось о молодых игроках, которые у нас есть, и о том, смогут ли они играть в основе. Им необходимо знать, что, если они будут играть хорошо, произведут впечатление на меня и мой тренерский штаб, то у них будет шанс попасть в команду.

С первых минут матча особенно были заметны Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори, они были на высоте, боролись, и нам именно это и нужно", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

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