Лэмпард вступился за Кэпу – тренер Челси намекнул на будущее голкипера
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард попытался прояснить ситуацию относительно вратаря лондонцев Кепы Аррисабалагы.
"Я, конечно, не стану говорить, что Кэпа провел свой последний матч за Челси. Следует понимать, что Кэпа еще молодой. Столь пристальное внимание к его игре несправедливо.
Менди официально стал игроком Челси
Я должен вступиться за него, ведь я знаю, что он хороший парень, который старается изо всех сил", – цитирует Лемпадра BBC.
Напомним, самый дорогой голкипер в истории Челси (80 млн евро) потерял гарантированное место в воротах лондонцев еще в прошлом сезоне. Недавно "синие" приобрели вратаря Ренна Эдуара Мэнди за около 25 млн евро.
Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам