"Я, конечно, не стану говорить, что Кэпа провел свой последний матч за Челси. Следует понимать, что Кэпа еще молодой. Столь пристальное внимание к его игре несправедливо.

Менди официально стал игроком Челси

Я должен вступиться за него, ведь я знаю, что он хороший парень, который старается изо всех сил", – цитирует Лемпадра BBC.

Напомним, самый дорогой голкипер в истории Челси (80 млн евро) потерял гарантированное место в воротах лондонцев еще в прошлом сезоне. Недавно "синие" приобрели вратаря Ренна Эдуара Мэнди за около 25 млн евро.

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