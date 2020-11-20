"В течение последних двух недель у нас тренировались четверо игроков. Большинство игроков было в отъезде, а завтра им придется лететь в Ньюкасл, потом обратно, в понедельник надо лететь в Ренн, потом домой.

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Я обеспокоен, потому что вы сами видите, что мышечные травмы все чаще и чаще встречаются в АПЛ. Вся статистика на поверхности, если нужно ознакомиться – пожалуйста, там все понятно. Можно легко сложить два плюс два: матчи идут один за другим, отсутствие предсезонной подготовки и все усложняющееся расписание. Я призываю к здравому смыслу.

У компаний, транслирующих футбольные матчи, никогда не было столько трансляций. Теперь есть еще матч в субботу в 12:30, так сколько же их может быть? Если принять во внимание весь сезон и 4-5 перерывов на матчи сборных, можем мы изменить время?

Учитывая, сколько всего изменилось из-за COVID-19, проекта по возобновлению чемпионата и теперь с началом нового сезона, в эти невероятные времена нам необходимо искать оптимальные пути, чтобы все изменить. Говорить об этом просто, но пора перестать только говорить, и уже пора начать действовать.

Это не лучший способ готовиться к матчу в АПЛ, чемпионате, который популярен во всем мире. Нам сложно подготовиться ко встрече и стараться быть на высоте. Я хочу, чтобы мы демонстрировали свой лучший футбол, но мы оказались в затруднительном положении", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

К слову, матч Ньюкасл – Челси состоится уже в субботу, 21 ноября. Далее "синие" проведут 13 матчей во всех турнирах в течение 43-х дней.

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