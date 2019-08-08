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Лэмпард стал причиной перехода Давида Луиса в Арсенал, – журналист

15:27 280 Читати українською
Лэмпард стал причиной перехода Давида Луиса в Арсенал, – журналист
Давид Луис и Фрэнк Лэмпард / Фото ФК Челси

Защитник Челси Давид Луис считает, что не будет получать достаточно игровой практики под руководством Фрэнка Лэмпарда.

"Луиз в мае подписал двухлетний контракт после хорошего сезона под руководством Маурицио Сарри. Даже несколько недель назад он говорил, что наслаждается работой с Фрэнком Лэмпардом.

Арсенал согласовал переход Давида Луиса

Но для него стало очевидным, что при Лэмпарде он не будет постоянным игроком старта – возможно, он даже не будет третьим или четвертым защитником в очереди", – заявил журналист Sky Sports Гари Коттерилл.

По слухам Луис вскоре подпишет контракт с Арсеналом, за что Челси получит около 10 млн евро.

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