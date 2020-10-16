"Мы живем в этом пузыре уже достаточно давно, и мы должны убедиться, что придерживаемся всех правил на тренировках. Игроки также несут ответственность, и как часть общества, должны соблюдать правила. Хотя они не всегда достаточно четкие, но это не оправдание для ребят.

Саутгейт простил Санчо и Абрахама за вечеринку – игроки вернутся в состав сборной Англии

Они допустили ошибку, я напомнил им об их обязанностях. Из моей беседы с ними я понял, что они сделали невинные ошибки, но они их поняли. Мы двигаемся дальше, и я надеюсь и надеюсь, что это не повторится", – приводит слова Лэмпарда Goal.

Напомним, что оба игрока вместе с Джейдоном Санчо организовали вечеринку в честь дня рождения Тамми Абрахама после матча против сборной Уэльса. Это вызвало возмущение у наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, который даже размышлял об исключении игроков из команды.

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