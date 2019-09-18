Лэмпард считает поражение от Валенсии незаслуженным

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Валенсии (0:1) в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы должны были побеждать или как минимум играть вничью. Создали достаточно хороших шансов, заработали право на пенальти и при этом пропустили гол после одного удара в створ.

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Это непростой урок, демонстрирующий, насколько сложно играть в Лиге чемпионов. Мы играли хорошо, но всё же уступили. У нас впереди ещё пять матчей, но сегодня мы должны были добиваться большего.

Проигрыш в первом домашнем матче возлагает на нас дополнительную ответственность в следующих играх, учитывая, что ближайшие две встречи мы проведём на выезде. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы добиться положительного результата как минимум в одной из них.

В нашей группе собраны сильные команды, и от потери очков никто не застрахован", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

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