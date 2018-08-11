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Лэмпард разгромно проиграл Бьелсе тренерскую дуэль в матче Чемпионшипа

21:42 77 Читати українською
Лэмпард разгромно проиграл Бьелсе тренерскую дуэль в матче Чемпионшипа
Фрэнк Лэмпард / ВВС

Дерби Каунти Фрэнка Лэмпарда дома был разбит Лидсом Марсело Бьелсы в матче 2 тура Чемпионшипа.

Дерби Каунти, который возглавляет Фрэнк Лэмпард, дома принимал Лидс, главным тренером которого является легендарный Марсело Бьелса. Оба клуба претендуют на повышение в классе.

Уже в начале матча Матеуш Клих вывел "павлинов" вперед, однако Томас Лоуренс быстро сравнял счет блестящим ударом со штрафного. Главным героем встречи стал 25-летний хавбек Лидса Кемари Руф, который оформил дубль, а добил "баранов" Агзиян Алиоски, установив окончательный счет 4:1.

В итоге, победу в тренерской дуэли Лэмпард – Бьелса победу праздновал "эль локо".

Чемпионшип. 2 тур

Дерби Каунти – Лидс Юнайтед – 1:4

Голы: Лоуренс, 12 – Клих, 5, Руф, 21, 60, Алиоски, 64

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Англия Дерби Каунти Дерби Каунти Лидс Лидс Марсело Бьелса Марсело Бьелса Чемпионшип Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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