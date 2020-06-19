Лэмпард рассыпался в комплиментах Вернеру

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал трансфер Тимо Вернера в лондонский клуб.

"Вернер явно один из тех игроков, которые нам понравились. Разумеется, я долгое время следил за ним лично, даже еще до того, как возглавил этот клуб. Челси был серьезно настроен его приобрести. Как мне кажется, он безусловно укрепит нас.

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У Вернера огромный талант, он фантастически играл не только в этом году, но и раньше. По разным причинам мы не могли работать на трансферном рынке, что дало нам шанс взглянуть на молодых игроков.

Но мы были абсолютно уверены в том, что нам нужно усиление, а подписание Тимо Вернера безусловно усилит нас. Я очень рад, что он перешел в Челси, и мы с нетерпением ждем его", – приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, игрок сборной Германии присоединится к Челси после завершения Бундеслиги, он не будет выступать за РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов, которая должна восстановиться в августе.

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