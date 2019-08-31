Лэмпард рассказал, кто виноват в потере двух очков против Шеффилд Юнайтед

Главный тренер Челси оценил действия своих подопечных после ничьей в поединке против новичка АПЛ.

"Все было под контролем. Это наша вина, что мы подарили им гол в начале второго тайма. Мы уже позволяли такое в предыдущих матчах.

Лэмпард выставил самый молодой состав Челси в истории АПЛ в матче против Шеффилд Юнайтед

Мы должны были уверенно выигрывать, но потеряли 2 очка. Мы хотим побеждать. Появление молодежи в составе – это одно, победы – это другое. Когда ведете 2:0 к перерыву, вы просто обязаны выигрывать. Тамми Абрахам прекрасно справился, пусть продолжает в том же духе", – цитирует Лэмпарда BBC.

Манчестер Сити с Зинченко уничтожил Брайтон, Челси упустил победу над Шеффилд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

Напомним, что лондонцы добыли пять очков в четырех турах АПЛ 2019/20 и теперь занимают девятую строчку.