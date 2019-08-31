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Лэмпард рассказал, кто виноват в потере двух очков против Шеффилд Юнайтед

21:18 124 Читати українською
Лэмпард рассказал, кто виноват в потере двух очков против Шеффилд Юнайтед
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси оценил действия своих подопечных после ничьей в поединке против новичка АПЛ.

19’ Тамми Абрахам
43’ Тамми Абрахам
 
Калум Робинсон 46’
Курт Зума 89’
19’ Тамми Абрахам
43’ Тамми Абрахам
46’ Калум Робинсон
89’ Курт Зума

"Все было под контролем. Это наша вина, что мы подарили им гол в начале второго тайма. Мы уже позволяли такое в предыдущих матчах.

Лэмпард выставил самый молодой состав Челси в истории АПЛ в матче против Шеффилд Юнайтед

Мы должны были уверенно выигрывать, но потеряли 2 очка. Мы хотим побеждать. Появление молодежи в составе – это одно, победы – это другое. Когда ведете 2:0 к перерыву, вы просто обязаны выигрывать. Тамми Абрахам прекрасно справился, пусть продолжает в том же духе", – цитирует Лэмпарда BBC.

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Напомним, что лондонцы добыли пять очков в четырех турах АПЛ 2019/20 и теперь занимают девятую строчку.

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Англия Челси - Шеффилд Юнайтед Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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