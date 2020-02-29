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Лэмпард раскритиковал Виллиана из-за претензий экс-хавбека Шахтера по новому контракту

14:37 143 Читати українською
Лэмпард раскритиковал Виллиана из-за претензий экс-хавбека Шахтера по новому контракту
Фрэнк Лэмпард и Виллиан / Фото ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард намекнул Виллиану, что лучше держать язык за зубами.

"Переговоры продолжаются. Возможно, он выбрал не лучшее время, чтобы говорить о проблемах в диалоге с Челси. Но мне задают вопрос каждые три дня, игроков осыпают вопросами после матчей, и им не всегда просто. Люди хотят получить какой-то ответ.

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Мы продолжаем обсуждать контракт, но в данный момент я не хочу погружаться в это, потому что сейчас в приоритете работа с командой. Я не хочу заглядывать слишком далеко. Именно поэтому заголовки в прессе на этой неделе огорчили меня. Мы работаем каждый день и не хотим прыгать сразу к лету. В ситуации с Виллианом все еще впереди, ничего не завершено", – цитирует слова Лэмпарда Football.London.

В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел 26 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами. Напомним, что действующий контракт экс-хавбека Шахтера с Челси рассчитан до лета 2020 года.

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Англия Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Виллиан Виллиан
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