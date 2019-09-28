Лэмпард раскритиковал ФИФА за приз Fair Play для Бьелсы – тренер Челси пострадал от мошенничества чилийца

Фрэнк Лэмпард резко прокомментировал победу тренера Лидса Марсело Бьелсы в номинации "Честная игра" по версии FIFA The Best-2019.

"Честно говоря, не думаю, что присудить приз Бьелсе и Лидсу было правильным решением. Удивительно. У всех была идентична реакция. В СМИ было много новостей о том шпионском скандале, и не зря. Когда вы присуждает им награду за честную игру в тот же год – это странно.

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Я не знаю, кто там голосует. Все понимают, что произошло в той шпионской истории – все это четко задокументировано. Из-за этой истории пришлось менять правила, а Лидс оштрафовали.

Мне кажется, на фоне этого было неуместно вручать им награду за честную игру. Сначала я даже подумал, что это такая ирония. Да, Лидс поступил правильно, позволив Астон Вилле забить в том эпизоде. Но вручить им приз за честную игру – это было странным решением", – цитирует Лэмпарда Mirror.

Английский специалист критикует Бьелсу за то, что он устроил несанкционированную слежку за тренировками Дерби Каунти (Лэмпард возглавлял "баранов" в прошлом сезоне). Чилиец мошенническим путем получил информацию о сопернике и смог использовать ее в очном матче Чемпионшипа 2018/19. Правда, рулевой Лидса впоследствии признал вину и оплатил штраф из собственного кармана.

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