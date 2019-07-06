Лэмпард провел первую тренировку в качестве наставника Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард провел первую тренировку после возвращения в клуб.

Лондонский Челси начал предсезонные сборы в Дублине. Новый наставник "синих" Фрэнк Лэмпард провел первую тренировку во главе команды.

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Легенда клуба вернулся на Стэмфорд Бридж после ухода в 2014 году. В статусе игрока он провел в команде 13 лет и успел трижды выиграть АПЛ, а также по одному разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В сезоне 2018/19 Челси занял 3 место в чемпионате и выиграл Лигу Европы.

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