"Наши недоразумения с Бьелсой давно в прошлом. Я уважаю его, уважаю Лидс. Меня беспокоит лишь то, что мы должны выступить правильно и выиграть. Перед этим поединком я не собираюсь зацикливаться на прошлом. Хочу лишь подчеркнуть свое уважение к нему, как тренеру.

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Когда я тренировал Дерби, то Лидс был, пожалуй, сильнейшей командой Чемпионшипа. Тогда это был очень гордый момент для меня – пойти против Бьелсы и даже выиграть. Но сейчас это не имеет значения, это будет чисто футбольное противостояние", – цитирует Лэмпарда Goal.

Напомним, в сезоне 2018/19 Бьелса спровоцировал скандал. Наставник Лидса шпионил за тренировками соперников, среди которых был и Дерби Лэмпарда. "Бараны" отомстили в полуфинале плей-офф, когда выиграли и лишили команду Бьелсы шансов на выход в АПЛ. Сегодня тренеры сойдутся вновь, но уже в элитном дивизионе.

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