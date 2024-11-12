Владелец Ковентри Даг Кинг подтвердил, что Фрэнк Лэмпард является претендентом на смену Марку Робинсу на посту главного тренера. Робинс был уволен в четверг, но болельщики клуба протестуют против возможного приглашения Лэмпарда. Об этом информирует ВВС.

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В частности источник приводит мнения болельщиков Ковентри. Один из них, Стив Кларк, отмечает: "Марк Робинс спасает Ковентри после многих лет упадка и, несмотря на события, которые происходили в кабинетах. Затем клуб его уволил и рассматривает вариант с Лэмпардом только по одной причине – у Фрэнка хорошая репутация игрока, который сыграл много матчей за сборную Англии. При этом у него нет выдающихся результатов в качестве тренера. Поэтому я не считаю, что его назначение – хорошая идея".

Ранее Лэмпарда сватали в Рому, но в конце концов римский клуб также решил отказаться от этого варианта.

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