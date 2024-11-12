Лэмпард променял Довбика на клуб второй лиги – фанаты выступили против
Фанаты Ковентри выступили против назначения Фрэнка Лэмпарда главным тренером своей команды.
Владелец Ковентри Даг Кинг подтвердил, что Фрэнк Лэмпард является претендентом на смену Марку Робинсу на посту главного тренера. Робинс был уволен в четверг, но болельщики клуба протестуют против возможного приглашения Лэмпарда. Об этом информирует ВВС.
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В частности источник приводит мнения болельщиков Ковентри. Один из них, Стив Кларк, отмечает: "Марк Робинс спасает Ковентри после многих лет упадка и, несмотря на события, которые происходили в кабинетах. Затем клуб его уволил и рассматривает вариант с Лэмпардом только по одной причине – у Фрэнка хорошая репутация игрока, который сыграл много матчей за сборную Англии. При этом у него нет выдающихся результатов в качестве тренера. Поэтому я не считаю, что его назначение – хорошая идея".
Ранее Лэмпарда сватали в Рому, но в конце концов римский клуб также решил отказаться от этого варианта.
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