Лэмпард прокомментировал свое возвращение в Челси

Новоиспеченный наставник Челси Фрэнк Лэмпард не скрывал эмоций, комментируя свое новое место работы.

"Я очень горжусь, что возвращаюсь в Челси в статусе главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и нашу общую историю.

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Однако сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону.

Я здесь для кропотливой работы и для того, чтобы помочь клубу добиться новых успехов. Жду старта с нетерпением", – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, контракт между лондонским клубом и 41-летним специалистом рассчитан на 3 года. Последним местом работы Лэмпса был Дерби Каунти, с которым он занял 6-ю строчку Чемпионшипа.

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