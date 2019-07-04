toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЧИЛИ - ПЕРУ КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Лэмпард прокомментировал свое возвращение в Челси

12:12 27 Читати українською
Лэмпард прокомментировал свое возвращение в Челси
Фрэнк Лэмпард / Фото ФК Челси

Новоиспеченный наставник Челси Фрэнк Лэмпард не скрывал эмоций, комментируя свое новое место работы.

"Я очень горжусь, что возвращаюсь в Челси в статусе главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и нашу общую историю.

Лэмпард официально возглавил Челси

Однако сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону.

Я здесь для кропотливой работы и для того, чтобы помочь клубу добиться новых успехов. Жду старта с нетерпением", – цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, контракт между лондонским клубом и 41-летним специалистом рассчитан на 3 года. Последним местом работы Лэмпса был Дерби Каунти, с которым он занял 6-ю строчку Чемпионшипа.

Челсі майбутнього, або Як Лемпард, Аллегрі та інші претенденти змінять команду зі Стемфорд Брідж

blog_ava
Чили – Перу – 0:3 – видео голов и обзор матча
08:22
535
Теги
Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
30
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук