Лэмпард прокомментировал непростую ситуацию Жиру в Челси – француз почти не выходит на поле

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением о перспективах форварда Оливье Жиру, который в текущем сезоне получает крайне мало игровой практики.

"Мы хотим, чтобы Жиру остался, потому что сейчас он – большая часть команды. Я хочу, чтобы он был здесь. Я всегда уважаю игроков, особенно его возраста. Мне тоже было 30 лет. Мне нравится его профессионализм.

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Он не должен быть доволен тем, что не играет. Да, в состав пробиваются хорошие футболисты. Я сказал Оли, что он получит свой шанс и принесет много пользы команде. Сейчас через из-за игры Абрахама у Жиру не так много минут на поле", – цитирует Лэмпарда Goal.

К слову, последний раз Жиру получал игровые минуты за Челси еще 17 сентября – матч первого тура Лиги чемпионов против Валенсии.

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