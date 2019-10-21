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Лэмпард прокомментировал непростую ситуацию Жиру в Челси – француз почти не выходит на поле

13:08 66 Читати українською
Лэмпард прокомментировал непростую ситуацию Жиру в Челси – француз почти не выходит на поле
Лэмпард и Жиру / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением о перспективах форварда Оливье Жиру, который в текущем сезоне получает крайне мало игровой практики.

73’ Маркос Алонсо
 
73’ Маркос Алонсо

"Мы хотим, чтобы Жиру остался, потому что сейчас он – большая часть команды. Я хочу, чтобы он был здесь. Я всегда уважаю игроков, особенно его возраста. Мне тоже было 30 лет. Мне нравится его профессионализм.

Жиру получил предложения от двух клубов МЛС

Он не должен быть доволен тем, что не играет. Да, в состав пробиваются хорошие футболисты. Я сказал Оли, что он получит свой шанс и принесет много пользы команде. Сейчас через из-за игры Абрахама у Жиру не так много минут на поле", – цитирует Лэмпарда Goal.

К слову, последний раз Жиру получал игровые минуты за Челси еще 17 сентября – матч первого тура Лиги чемпионов против Валенсии.

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Англия Челси - Ньюкасл Оливье Жиру Оливье Жиру Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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