Лэмпард прокомментировал дебютную победу на посту наставника Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард отреагировал на победу в матче 3 тура АПЛ против Норвича (3:2).

"Мне не очень понравилось, что мы пропустили эти 2 гола, но при этом в поединке было очень много хороших моментов.

Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3

Я особенно рад за Абрахама – он забил 2 гола, один из которых стал победным. Но хочу говорить обо всей команде, ведь мы контролировали игру в этот жаркий день. Раньше мы не получали того, что заслуживали, но сегодня все иначе.

Педро почувствовал боль в подколенном сухожилии во время предматчевой разминки, а Маунт просто получил удар по голени, поэтому надеюсь, что он быстро восстановится", – цитирует Лэмпарда BBC Sport.

В матче 3 тура АПЛ Челси в результативном матче перестрелял Норвич (3:2), а главными героями стали воспитанники академии "синих" Тамми Абрахам и Мейсон Маунт.