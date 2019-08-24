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Лэмпард прокомментировал дебютную победу на посту наставника Челси

17:37 73 Читати українською
Лэмпард прокомментировал дебютную победу на посту наставника Челси
Фрэнк Лэмпард / ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард отреагировал на победу в матче 3 тура АПЛ против Норвича (3:2).

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Тамми Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Тамми Абрахам 69’
4’ Тамми Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Тамми Абрахам

"Мне не очень понравилось, что мы пропустили эти 2 гола, но при этом в поединке было очень много хороших моментов.

Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3

Я особенно рад за Абрахама – он забил 2 гола, один из которых стал победным. Но хочу говорить обо всей команде, ведь мы контролировали игру в этот жаркий день. Раньше мы не получали того, что заслуживали, но сегодня все иначе.

Педро почувствовал боль в подколенном сухожилии во время предматчевой разминки, а Маунт просто получил удар по голени, поэтому надеюсь, что он быстро восстановится", – цитирует Лэмпарда BBC Sport.

В матче 3 тура АПЛ Челси в результативном матче перестрелял Норвич (3:2), а главными героями стали воспитанники академии "синих" Тамми Абрахам и Мейсон Маунт.

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Англия Норвич Норвич Норвич - Челси Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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