"Две игры за два дня, 48 часов. Я не пытаюсь умничать, это важный момент для нас, потому что другие команды, которые участвуют в борьбе за верхние места в чемпионате, играют два матча за три дня. Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ливерпуль проведут две игры за три или четыре дня. Это контрпродуктивно для качества Премьер-лиги, это риск для игроков, если они сыграют оба матча. Все знают это.

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И я точно знаю, что произошло: игра транслируется в прямом эфире, как и все матчи сейчас. И мы играем с Арсеналом в Boxing Day, а наш матч против Манчестер Сити отодвинулся на воскресенье (3 января – прим. "Футбол 24"). Поэтому расписание указывало на то, что мы не можем играть, и Астон Вилла тоже хотела сыграть во вторник, им нужен был еще один день. Этого хотели и мы, но нам отказали и Премьер-лига, и бродкастеры.

Я не знаю, как это соответствует принципу справедливости. Я считаю, что это неправильно, что это не приведет ни к чему хорошему для игроков, которые выступают в топ-уровне. Не поймите меня неправильно, у Астон Виллы та же проблема. Мы играем с ними, и у нас одинаковые проблемы.

Но я просто хочу сказать, что мы не получим то же самое время на отдых, что и другие команды. Для игроков плохо даже выходить и тренироваться, не говоря уже о том, чтобы играть на высоком уровне 90 минут. Все в Премьер-лиге это знают", – приводит слова Лэмпарда Goal.

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