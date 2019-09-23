toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Лэмпард повторил антирекорд Челси, который держался 31 год

09:27 86 Читати українською
Лэмпард повторил антирекорд Челси, который держался 31 год
Фрэнк Лэмпард / Getty Images Sport

Наставник "синих" стал первым тренером Челси с 1988 года, который ни разу не выиграл в четырех дебютных матчах дома.

71’ Н'Голо Канте
 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фирмино 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фирмино
71’ Н'Голо Канте

Лондонский Челси в матче 6-го тура АПЛ уступил Ливерпулю (1:2). "Пенсионеры" продлили серию без побед на своем поле в новом сезоне до 4-х матчей. Ранее Челси сыграл вничью с Лестером (1:1) и Шеффилд Юнайтед (2:2) в чемпионате Англии и проиграл Валенсии в первом туре Лиги чемпионов (0:1).

Лэмпард: Челси играл лучше, чем Ливерпуль

Таким образом, Фрэнк Лэмпард стал первым главным тренером Челси за 31 год, который не знал вкуса побед в четырех дебютных домашних матчах. В 1988 году Бобби Кэмпбелл начал свою работу в лондонском клубе с трех ничьих и поражения в родных стенах.

Следующим соперником, которого Челси будет принимать дома, станет Брайтон. Игра 7-го тура АПЛ состоится 28 сентября.

Челси – Ливерпуль: оружие Клоппа продолжает победную серию, а Канте и Ко почти остановили лидера АПЛ вопреки судьбе

blog_ava
Севилья – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча
00:49
233
Теги
Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Ливерпуль Челси Челси Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
59
мин
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук