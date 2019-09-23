Лэмпард повторил антирекорд Челси, который держался 31 год

Наставник "синих" стал первым тренером Челси с 1988 года, который ни разу не выиграл в четырех дебютных матчах дома.

Лондонский Челси в матче 6-го тура АПЛ уступил Ливерпулю (1:2). "Пенсионеры" продлили серию без побед на своем поле в новом сезоне до 4-х матчей. Ранее Челси сыграл вничью с Лестером (1:1) и Шеффилд Юнайтед (2:2) в чемпионате Англии и проиграл Валенсии в первом туре Лиги чемпионов (0:1).

Лэмпард: Челси играл лучше, чем Ливерпуль

Таким образом, Фрэнк Лэмпард стал первым главным тренером Челси за 31 год, который не знал вкуса побед в четырех дебютных домашних матчах. В 1988 году Бобби Кэмпбелл начал свою работу в лондонском клубе с трех ничьих и поражения в родных стенах.

Следующим соперником, которого Челси будет принимать дома, станет Брайтон. Игра 7-го тура АПЛ состоится 28 сентября.

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