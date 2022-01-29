Бывший тренер Челси Фрэнк Лэмпард может возобновить тренерскую карьеру в клубе, за который выступает Виталий Миколенко.

Лэмпард успешно прошёл второе собеседование с владельцем Эвертона Фархадом Мошири, сообщает The Telegraph.

Руни отклонил официальное предложение Эвертона – остались три потенциальных тренера для Миколенко

Специалист поразил боссов "ирисок" и получил предложение возглавить клуб. Если Фрэнк согласится, то возглавит команду Миколенко на следующей неделе и будет готовить к матчу Кубка Англии против Брентфорда. Лэмпард уже около года остается без работы после ухода из Челси.

К слову, Эвертон Виталия Миколенко набрал очко в последних 4 турах АПЛ и опережает зону вылета всего на 6 пунктов.

Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ