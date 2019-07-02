Лэмпард подписал контракт с Челси, – СМИ

Фрэнк Лэмпард стал новым наставником лондонского Челси, сообщают британские СМИ.

Фрэнк Лэмпард подписал контракт с лондонским Челси, сообщает The Telegraph. Главной задачей нового наставника будет наладить взаимодействие главной команды и академии.

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Впервые со времен Андре Виллаш-Боаша молодежная и основная команды будут обедать в одной столовой.

Лэмпард вместе с ассистентами Джоди Моррисом и Джо Эдвардсом будут пересматривать тренировки академии и привлекать лучших к регулярным тренировкам с основным составом.

Тренеры молодежных команд будут проинструктированы, когда ставить тренировки: до или после занятия основного состава, чтобы Лэмпард и помощники смогли прибыть.

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