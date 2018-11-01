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Лэмпард подошел к болельщикам Челси после матча Кубка английской лиги – трогательный момент

10:50 52 Читати українською
Лэмпард подошел к болельщикам Челси после матча Кубка английской лиги – трогательный момент
Френк Лэмпард / соцсети

Легенда Челси Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет Дерби Каунти, поздоровался и поаплодировал болельщикам "синих" после матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

Лондонский Челси дома принимал Дерби Каунти в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Представитель АПЛ одержал тяжелую победу со счетом 3:2, но после матча произошел трогательный эпизод.

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Главный тренер "баранов" Фрэнк Лэмпард, который в статусе игрока провел 13 лет в Челси, подошел к болельщикам "синих" и поаплодировал всем трибунам Стэмфорд Бридж.

В 1/4 финала Кубка английской лиги Челси дома будет принимать Борнмут.

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Кубок английской лиги1/8 финала

Челси - Дерби Каунти: Среда 31 октября 2018

Челси
Матч окончен
3 : 2
Дерби Каунти
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