Лэмпард подошел к болельщикам Челси после матча Кубка английской лиги – трогательный момент

Легенда Челси Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет Дерби Каунти, поздоровался и поаплодировал болельщикам "синих" после матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

Лондонский Челси дома принимал Дерби Каунти в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Представитель АПЛ одержал тяжелую победу со счетом 3:2, но после матча произошел трогательный эпизод.

Кубок английской лиги: Челси перестрелял Дерби Лэмпарда, Вест Хэм Ярмоленко уступил Тоттенхэму

Главный тренер "баранов" Фрэнк Лэмпард, который в статусе игрока провел 13 лет в Челси, подошел к болельщикам "синих" и поаплодировал всем трибунам Стэмфорд Бридж.

В 1/4 финала Кубка английской лиги Челси дома будет принимать Борнмут.

Обматюкав арбітра, обіграв Моурінью та рветься в АПЛ: перші кроки Лемпарда на тренерському шляху у Дербі Каунті