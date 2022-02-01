Ассистент главного тренера лондонцев Томаса Тухеля Джо Эдвардс трудоустроился на аналогичном посту в Эвертоне, сообщает пресс-служба Челси.

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"После 27 лет в клубе Эдвардс отправляется в Эвертон. Он покидает Челси с нашими лучшими пожеланиями и благодарностью за годы работы", – говорится в заявлении на официальном сайте "синих".

Эдвард работал в Академии Челси с 2004 года. В 2019 году он вошел в штаб Лэмпарда в лондонском клубе. После подписания контракта с Эвертоном Фрэнк снова забрал Эдвардса в свой штаб.

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