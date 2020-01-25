Лэмпард откровенно высказался о будущем Аррисабалаги в Челси

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал критику в адрес вратаря команды Кепы Аррисабалаги из-за ошибок в текущем сезоне.

"Кепе придется с этим справляться, потому что таков футбол. Каждый игрок, независимо от того, насколько он хорош или какую бы блестящую карьеру не сделал, подвергается критике. Критикуют даже лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться.

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Буду ли я искать нового голкипера на трансферном рынке? Сейчас я не смотрю на ситуацию с этой точки зрения, меня не волнует критика людей за пределами клуба. Знаю, что критика есть, но не позволяю себе поддаваться ей.

Кепа знает, что есть проблема. Он допустил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и добавлять", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Кепа до матча с Арсеналом, где он пропустил 2 гола после двух ударов, занимал 127-е из 132 мест в рейтинге вратарей по проценту отраженных ударов в топ-7 лигах Европы – всего 55,4% ударов по его воротам завершились сейвами.

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