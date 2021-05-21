Лэмпард отказался возглавить лондонский клуб АПЛ
06:00 - Читати українською
Легенда Челси Фрэнк Лэмпард знает себе цену.
Фрэнк Лэмпард не будет тренировать Кристал Пэлас в следующем сезоне, сообщает Football Insider.
После непродолжительных переговоров молодой специалист принял решение отказаться от предложения "орлов". Напомним, в январе Челси уволил Фрэнка Лэмпарда, который возглавлял "синих" с лета 2019-го, и назначил на его место Томаса Тухеля.
Действующий наставник Пэлас Рой Ходжсон покинет клуб летом, за тур до финиша АПЛ лондонцы расположились на 13-й строчке.
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