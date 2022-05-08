Лэмпард оценил сложность повреждения Миколенко – сборной Украины вскоре играть в плей-офф за выход на ЧМ
22:35 - Читати українською
Рулевой Эвертона Фрэнк Лэмпард попытался успокоить фанатов относительно состояния Виталия Миколенко.
Украинец отыграл мощный матч против Лестера, забил дебютный мяч, но на 66-й минуте попросил замену.
Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2
"Мы надеемся, что у Мико просто судорога. Было бы хорошо, если это действительно так", – сказал Лэмпард в комментарии пресс-службе Эвертона.
Здоровье Миколенко очень волнует и главного тренера сборной Украины Александра Петракова, ведь уже 1 июня должен состояться матч против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира.
Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета
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