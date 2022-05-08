Украинец отыграл мощный матч против Лестера, забил дебютный мяч, но на 66-й минуте попросил замену.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2

"Мы надеемся, что у Мико просто судорога. Было бы хорошо, если это действительно так", – сказал Лэмпард в комментарии пресс-службе Эвертона.

Здоровье Миколенко очень волнует и главного тренера сборной Украины Александра Петракова, ведь уже 1 июня должен состояться матч против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета